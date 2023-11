VIDEO și FOTO, înregistrări șocante cu crimele comise de teroriștii Hamas. Israelul a lansat un site cu imagini explicite

Crimele au început după ce bărbați înarmați din Hamas au descins la festivalul de muzică Nova de lângă Kibbuțul Re'im, folosind parapante motorizate și camionete.

Ei au masacrat acolo aproximativ 260 de tineri și au luat mulți ostatici.

Site-ul ”Masacrul Hamas” prezintă fotografii înfiorătoare ale oamenilor care petreceau acolo cu o zi înainte, alături de imagini șocante cu cadavre.

De asemenea, sunt incluse imagini ale atacului nemilos de la Kibbuțul Be'eri, în urma căruia peste 100 dintre cei 1.100 de membri ai comunității au fost torturați și măcelăriți, precum și fotografii ale dormitoarelor pline de sânge.

Sunt prezentate, de asemenea, o imagine cu rămășițele carbonizate ale unor bebeluși, precum și o înregistrare video cu un bărbat care și-a pierdut un membru.

Celebrul cort plin de cadavrele participanților la festival servește, de asemenea, ca o amintire dură a atacului care a declanșat un război sângeros în urma căruia au murit - până acum - peste 1.400 de israelieni și 9.061 de persoane în Gaza, potrivit Daily Mail.

Israelul a postat pe contul său oficial de pe X:

"Se recomandă avertizarea privitorilor: este posibil ca unii dintre voi să fi văzut clipuri și imagini cu oribilele crime de război comise de Hamas pe 7 octombrie. Un nou site web arhivează toate aceste imagini. Știm că este dificil de privit, dar este și mai sfâșietor pentru victimele și familiile acestor crime odioase. Vă rugăm să RT acest lucru și să ne ajutați să ne asigurăm că lumea știe ce s-a întâmplat.”

