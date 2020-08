VIDEO Reacția virală a Angelei Merkel când este întrebată dacă a fost fermecată de Donald Trump

Totul a pornit de la faptul că Richard Grenell, fostul director american al Serviciilor Naționale de Informații și ambasador în Germania, a susținut săptămâna aceasta că l-a primit pe Trump cum a ”fermecat-o” pe Merkel, în ciuda relației reci dintre cei doi lideri.

Întrebată în timpul anualei conferințe de presă de vară de vineri dacă ar putea să confirme relatarea lui Grenell, Merkel a spus ”Oh, înțeleg”, a privit în jos și apoi a zâmbit, atrăgândul râsetele jurnaliștilor aflați în sala de conferință.

”Nu voi comenta asupra subiectului acum”, a spus Merkel.

Întrebată dacă este pregătită să lucreze cu Trump dacă acesta va câștiga din nou alegerile, cancelarul a răspuns: Lucrez cu fiecare președinte ales al Statelor Unite. Ce ne ghidează sunt valorile noastre și desigur interesele Germaniei și Americii”.

Chancellor Angela Merkel little smile on the question Trump seems to have charmed her. Video courtsey DW. pic.twitter.com/76SmfdLoCN