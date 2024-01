VIDEO | Poliţia rusă face arestări după ce protestele dintr-un orăşel din Başkiria se mută în capitala regională

Protestatarii din oraşul Ufa, capitala regională, s-au adunat în semn de sfidare a liderului regiunii, Radii Habirov, care a avertizat că va lua măsuri dure împotriva a ceea ce el a numit extremişti şi trădători, scrie Reuters, citată de News.ro.

SOTA Vision a publicat o înregistrare video în care se vede cum poliţia avertizează oamenii prin intermediul unui megafon că vor fi arestaţi dacă vor participa la o adunare neautorizată.

Imaginile arată cum o femeie este luată de poliţie, în ciuda protestelor oamenilor din apropiere.

Poliţiştii au făcut un cordon uman pentru a elibera drumul pentru un autobuz care transporta persoanele reţinute, în timp ce spectatorii scandau „Ruşine!”.

In Russia, a new rally in support of activist Fail Alsynov is taking place in the center of Ufa

The protesters sang Bashkir folk songs and danced in circles. The authorities pulled the National Guard and riot police to the main square of the city.

The protesters were brutally… pic.twitter.com/V9M3IFAqAo