VIDEO. O femeie de 76 de ani, atacată pe stradă, l-a surprins pe agresor. Tânărul, dus la spital cu fața plină de sânge

Femeia a dat însă dovadă de curaj și l-a surprins pe agresor. Ea s-a apărat cu o paletă găsită pe stradă, însă a mărturisit că atacul neprovocat a lăsat-o speriată și traumatizată.

Xiao Zhen Zie a declarat pentru postul local KPIX-TV că aștepta să traverseze o stradă din centrul orașului, miercuri, când un bărbat în vârstă de 39 de ani a lovit-o cu pumnul din senin și fără niciun motiv. Este doar unul dintre numeroasele atacuri îndreptate împotriva comunităţii americanilor de origine asiatică, în ultima perioadă.

Just came upon an attack on an elderly Asian woman on Market Street San Francisco. Effort I got more details pic.twitter.com/5o8r0eeHE2