VIDEO. Noi imagini de la violențele din Leeds. Polițiștii britanici, filmați când fugeau din calea românilor furioși

Scandalul de proporții din orașul Leeds a izbucnit după ce un bebeluș de șapte luni dintr-o familie de români a ajuns la spital cu o rană la cap.

Ulterior, serviciile sociale britanice l-au luat de lângă părinți. La fel au procedat și cu cei patru frați ai săi.

Unul dintre aceste momente, în care un copil este luat cu forța dintr-o casă, a fost filmat și publicat pe rețeaua X.

This was the spark that set off riots in Leeds last night.

Social services and police remove children from an imported family, clearly a safeguarding issue.

So the other imported families, to prove they're respectable and responsible, burn down the area. pic.twitter.com/GniNrWRLmZ