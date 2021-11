VIDEO. Morți și răniți în SUA, după ce un șofer a intrat cu mașina în mulțime, la o paradă de Crăciun

Sunt "mai mulţi morţi", a indicat şeful poliţiei, Dan Thompson, în cursul unei conferinţe de presă, fără a preciza numărul lor.

La rândul lor, responsabili locali au indicat că 11 adulţi şi 12 copii au fost transportaţi la spital.

"Parada de Crăciun de la Waukesha era în desfăşurare când un SUV roşu a doborât barierele din partea de vest şi s-a îndreptat spre Main Street (strada principală)", a explicat Thompson.

"Maşina a lovit peste 20 de persoane, printre care copii, şi au fost răniţi în urma acestui incident", a mai spus acesta.

WARNING! GRAPHIC CONTENT! SUV speeds into Christmas parade in suburban Milwaukee. A live video feed of the parade from the city of Waukesha showed a red SUV breaking through barriers and speeding into the roadway where the parade was taking place.#Insecure #SurvivorSeries #USA pic.twitter.com/UwIUGPh5xU