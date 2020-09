VIDEO. Momentul în care un avion sparge bariera sunetului deasupra Parisului

Prefectura Poliţiei Parisului a anunţat ulterior pe Twitter că a fost vorba despre un avion de vânătoare care a depăşit pragul vitezei sunetului în timp ce trecea deasupra capitalei Franței.

Forţele aeriene franceze au confirmat intervenţia unui avion de tip Rafale în ajutorul unei aeronave cu care a pierdut contactul.

”În cadrul unei misiuni de interceptare, avionul a depăşit pragul vitezei sunetului”, a anunţat ministrul Armatelor Florence Parly, aflată într-o vizită la Riga, capitala Letoniei, citată într-un mesaj pe Twitter de o jurnalistă de la postul TF1, potrivit News.ro.

Zgomotul s-a auzit și pe arenele de la Rolland Garos, unde se disputa partida dintre Stanislals Wawrinka și Dominik Koepfer. Camerele au surprins reacția celor doi jucători, care s-au oprit din joc pentru câteva secunde, fiind nedumeriți de unde s-a auzit "explozia".

Huge sound of Sonic boom heard in #Paris France due to fighter jet travel faster than speed of sound. pic.twitter.com/UCArI5dXS5