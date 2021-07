Video. Jaf la un magazine de lux din centrul San Francisco. Mai mulți hoți sunt suprinși în timp ce fug cu prada

KTVU a relatat că incidentul a avut loc în apropierea orei de închidere a magazinului Neiman Marcus și că hoții au spart vitrinele din care au sustras bunurile de lux înainte să fugă de la fața locului.

O parte a jafului a fost surprinsă de un trecător cu telefonul mobil.

Suspecții pot fi văzuți sprintând din magazin cu o parte a bunurilor furate și urcându-se apoi în mașini pregătite pentru a fugi.

Luna trecută pe platformele social media s-a viralizat o înregistrare video cu un bărbat ce a umplut un sac de gunoi cu produse dintr-o farmacie Walgreens din San Francisco fără a fi oprit, acesta fugind apoi de la fața locului cu bicicleta.

The San Francisco Chronicle a scris la momentul respectiv că lanțul Walgreens a închis 17 farmacii din oraș în ultimii 5 ani.

THIEVES DASHED OUT the door of the Nieman Marcus in San Francisco in a brazen robbery. Most ran out the door with expensive purses and jumped into waiting getaway cars before police could arrive. Video courtesy @sfstreets415 on Instagram pic.twitter.com/teRmJR1yU4