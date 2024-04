VIDEO. Incendiu de proporții în Spania, alimentat de temperaturile ridicate. Aproape 200 de persoane, evacuate de urgență

Incendiul, care a izbucnit, duminică, la Tárbena, în regiunea Valenciei, "este încă activ" după o noapte "complicată" pentru pompieri, au precizat serviciile regionale de urgenţă într-un mesaj pe reţeaua de socializare X.

Potrivit acestora, "puţin peste 500 de hectare" au fost pârjolite de flăcări.

Circa 180 de persoane au fost evacuate din comunele Parcent şi Tárbena, a explicat prefecta regiunii, Pilar Bernabe, la televiziunea publică.

An uncontrolled forest fire in Tàrbena of Alicante province, Spain ???????? (14.04.2024)

