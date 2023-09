VIDEO. Imagini virale cu vicepreședintele SUA Kamala Harris dansând la o petrecere de hip-hop, organizată la Casa Albă

Criticii s-au năpustit cu ironiile asupra vicepreședintelui SUA, pentru mișcările ei ”obosite” de dans, de la petrecerea care a avut loc în aer liber.

"Kamala Harris cu mișcări de bunicuță la petrecerea de 50 de ani de hip-hop", a scris pe X comentatorul politic Anthony Brian Logan, potrivit New York Post.

Kamala Harris with the granny ???????? moves at her 50th Anniversary of Hip-Hop partypic.twitter.com/8Lg5XCxQ3a