Gafă de proporții a Kamalei Harris. A salutat alianța puternică dintre SUA și Coreea de Nord. VIDEO

„Este o alianță puternică și de durată”, a adăugat ea, vrând să se refere la Republica Coreea, care este numele oficial al Coreei de Sud, notează Yahoo News.

Vicepreședintele american și-a continuat apoi discurscul declarând sprijinul SUA pentru apărarea Coreei de Sud împotriva guvernului nord-coreean care este din ce în ce mai agresiv.

Kamala Harris a precizat că “angajamentul Statelor Unite față de apărarea Republicii Coreea este de fier și vom face tot ce ne stă în putere pentru a ne asigura că are sens în toate modurile pe care le sugerează cuvintele”.

KAMALA HARRIS: "The United States shares a very important relationship, which is an alliance with the Republic of North Korea." pic.twitter.com/H2dI5UYOlo