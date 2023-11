VIDEO. Iată cum luptă Hamas cu armata Israelului, mai bine înarmată. Un terorist iese brusc din pământ și atacă un tanc

Videoclipul de 84 de secunde este filmat cu o cameră montată pe cască și arată un luptător Hamas care iese dintr-un tunel direct sub niște tufișuri.

În acest timp, în fața sa, apare un tanc de luptă principal israelian Merkava. Acesta se deplasa pe un drum prăfuit la est de cartierul Al-Zaytoun din orașul Gaza, potrivit publicației The Drive.

În scurt timp, luptătorul Hamas se aruncă într-o cursă nebună de 9 secunde către tancul israelian.

Foarte rapid, el plasează un dispozitiv exploziv improvizat (IED), confecționat dintr-o grenadă propulsată de rachetă (RPG), pe corpul tancului, lângă capătul din spate al turelei acestuia.

Apoi aleargă înapoi la intrarea în tunel și trage în tanc cu ceea ce Hamas afirmă că este un RPG Al-Yassin-105 (rachetă antitanc).

După ce RPG-ul este lansat, se produce o explozie puternică pe tanc. Nu este clar dacă explozia a fost provocată de dispozitivul exploziv improvizat plasat pe tanc sau de proiectil.

Înregistrarea video continuă cu luptătorul Hamas care pare că se retrage în tunel sau ... că se ascunde. Clipul se încheie cu unul dintre luptătorii Hamas care ridică o bucată de metal, indicând probabil că face parte din tancul atacat.

