VIDEO. Grămezi de bani descoperite de protestatari în casa președintelui din Sri Lanka

Imagini publicate pe rețelele de socializare arată cum manifestanții numără bancnote în casa președintelui singhalez. Banii găsiți au fost predați echipelor de securitate, scrie sursa citată.

Un milion de rupii valorează aproximativ 2800 de dolari,

Protesters who seized the residence of the head of Sri Lanka found a huge amount of money there.

Millions of rupees were in President Gotabaya Rajapaksa's closet, local media reported. Eyewitnesses published a video online, in which they allegedly counted 17.8 million. pic.twitter.com/fwxCZiM8FJ