VIDEO. Femeile își aruncă bebelușii peste gardul de sârmă ghimpată al aeroportului din Kabul. "Ajutați-ne, vin talibanii!"

Mamele afgane îi imploră pe militarii americani și britani, care se află dincolo de gardul de sârmă ghimpată, să le prindă copiii și să le lase să intre în aeroport.

"Ajutați-ne, vin talibanii!", strigă cu disperare femeile.

Un înalt oficial al armatei britanice i-a dezvăluit unui reporter Sky News că mai mulți militari au început să plângă după ce au văzut cum femeile și-au aruncat copiii spre soldații prezenți în interiorul aeroportului.

„A fost groaznic! Femeile își aruncau bebelușii peste sârma ghimbată și le cereau soldaților să-i prindă. Unii au rămași captivi în sârmă”, a afirmat britanicul.

From early afternoon outside Kabul Airport, #Afghanistan.

People are so desperate they are trying to hand over their children so they can at least escape the country.

No words. pic.twitter.com/CnyPgka8bl