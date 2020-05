VIDEO. Femeie în cărucior, agresată la protestele din Minneapolis. Mai multe magazine, în flăcări

Președintele universității, Joan Gabel, a transmis într-un comunicat că instituția nu va mai solicita poliției să asigure paza la meciurile de fotbal, concerte și alte evenimente. ”Nu am cuvinte ca să îmi exprim durerea și furia”, a mai spus acesta.

În Minnesota a fost a doua noapte de proteste, în care violențele au escaladat. Mai multe clădiri au fost curprinse de flăcări, iar numeroase magazine au fost jefuite și vandalizate. Unii dintre protestatari au fost filmați în timp ce folosesc bormașini pentru a sparge casele de marcat.

In Minneapolis, where George Floyd was killed Monday, a community reels from a second night of protests, marked by looting and buildings on fire as protesters clashed with police. @OmarJimenez reports https://t.co/bBNRgGwgJm pic.twitter.com/Al46RFtu3W

Alte imagini scandaloase au fost surprinse la ieșirea dintr-un magazin jefuit. O femeie într-un cărucior cu rotile a fost agresată de mai multe persoane. ”Am încercat să îmi fac datoria și să îi opresc”, a spus aceasta.

Video captured earlier of the elderly wheelchair-bound woman who was attacked at the Minneapolis Target during the BLM riot. In a later interview, she said she was trying to do her part in stopping the looting. She was beat on the head & sprayed in the face w/a fire extinguisher. pic.twitter.com/EpcAAF0HLY