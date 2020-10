VIDEO. Explozie puternică în Beirut. Cel puțin patru morți, după ce un rezervor de combustibil a explodat

Cel puțin 20 de persoane au fost rănite, conform BBC.

Explozia a avut loc după ce un rezervor de combustibil a luat foc în districtul Tariq-al-Jdide.

Momentan nu se cunosc cauzele incendiului, dar pompierii intervin la fața locului.

Explozia a provocat panică în orașul deja afectat puternic de explozia din luna august din portul orașului, când 203 persoane au murit.

De asemenea, orașul este puternic afectat de o criză financiară și de coronavirus.

Experții au catalogat explozia din luna august drept cea mai mare explozie non-nucleară produsă vreodată.

