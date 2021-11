VIDEO Explozie la depozitul unei fabrici de motoare pentru rachete din Serbia. Doi oameni au murit, iar 16 sunt răniți

Serviciul de pompieri a primit un apel la ora 13:13 GMT (15:13 ora României) privind o explozie produsă la fabrica situaţă la 13 kilometri de Belgrad, potrivit news.ro.

Explozia a avut loc într-un depozit în care erau depozitate 500 de rachete cu 30 de kilograme de explozibil fiecare.

Şeful serviciului de pompieri, Milos Majstorovic, a spus că echipele de salvare cercetau zona pentru a vedea dacă mai sunt răniţi.

În anul 2008, trei oameni au fost răniţi în urma unei explozii la fabrica EDePro.

Huge explosion in Belgrade Serbia. No other information at this time. pic.twitter.com/wGeHE0uW6W