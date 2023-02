VIDEO | Duel pe câmpul de luptă din Ucraina între două tancuri adversare, modernizate în epoca sovietică

Un video filmat de o dronă arată cum un T-64BV ucrainean și un tanc rusesc T-72B3 se duelează pe câmpul de luptă din Ucraina.

În ciuda faptului că era mai vechi, tancul ucrainean și-a eliminat adversarul rus dintr-o singură lovitură, de la distanță.La marginea unui oraș distrus, tancul ucrainean avansează pe un drum, direct spre tancul rusesc. Fără să se oprească, tancul ucrainean trage o cartuză în adversarul său. După o lovitură directă, T-72B3 rusesc explodează, scrie Business Insider.

Video of a tank duel between a T-64BV tank from Ukraine's 92nd Mechanized Brigade targeting a Russian T-72B3. https://t.co/KF8QbhHkBG pic.twitter.com/7jwWvhPbcz