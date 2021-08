Video. Cel mai mare depozit de anvelope uzate din lume a luat foc

În acest amplasament sunt depozitate şapte milioane de anvelope, scrie insiderpaper.com.

Incidentul riscă să devină un dezastru global de mediu dacă incendiul uriaş nu este lichidat în cel mai scurt timp.

Reţelele de socializare sunt pline de reacţii vehemente după ce joi, un videoclip în care apar milioane de pneuri care ard a fost distribuit online.

DEVELOPING: The world's largest tire dump at the Al Sulabiya tire site in Kuwait is on fire and is visible on satellite images. The tire graveyard is estimated to have 7 million tires.pic.twitter.com/ESApEcP6k6