VIDEO. Bătaie în stradă între oamenii nemulțumiți că nu își pot retrage banii de la bănci și agenții de securitate, în China

Unele bănci din zone rurale ale Chinei au înghețat depozite în valoare de milioane de dolari în aprilie, spunând clienților că își modernizează sistemele interne. Însă, de atunci, băncile nu au mai comunicat nimic și nici nu au deblocat conturile, potrivit oamenilor nemulțumiți.

Potrivit Reuters, care a relatat protestele din China, niciuna dintre bănci nu a răspuns email-urilor și apelurilor telefonice pentru a oferi un comentariu despre situație.

One more visual of security forces heading towards protest site to control the situation

