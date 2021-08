VIDEO. Atac armat lângă ambasada Franței în Tanzania. Patru bărbați au fost uciși

Martorii care se aflau în clădirile din apropierea ambasadei, au postat pe internet filmuleţe în care apar poliţiştii, dar și atacatorul, chiar în mijlocul unui schimb de focuri. Pe lângă cele patru persoane ucise, alte 6 persoane au fost rănite.

Atacatorul a împuşcat doi poliţişti cu un pistol la o intersecţie, după care le-a luat puştile şi s-a îndreptat pe jos spre ambasada franceză. Acesta a tras haotic cu armele şi a intrat apoi în cabina paznicului, informează CNN.

Atacatorul a fost împuşcat mortal şi situaţia a revenit la normal, a anunțat pe Twitter preşedinta Tanzaniei. " Transmit condoleanțe serviciului de poliție și familiilor celor trei polițiști și ofițerului companiei de securitate SGA, care și-au pierdut viața după ce o persoană înarmată i-a atacat în zona Salenda din Dar es Salaam ", a spus Samia Suluhu Hassan.

Inspectorul general al poliției, Simon Sirro, a declarat într-un interviu difuzat la o televiziune locală că poliția încearcă să identifice atacatorul.

Deși motivul nu era încă cunoscut, Sirro a sugerat că atacul ar putea fi legat de rolul Tanzaniei în Mozambic, unde a trimis luna aceasta trupe pentru a ajuta la combaterea insurgenților islamiști, ca parte a unei forțe regionale de securitate.

"Există probleme, soldații noștri sunt acolo", a spus Sirro despre Mozambic.

Oficialul poliției, Sabas, a declarat reporterilor că este prea devreme pentru a spune dacă atacatorul era cetățean tanzanian sau dacă avea legături cu terorismul.

VIDEO: The Shooting incident that happened today at French embassy in Dar es Salaam, Tanzania.

???? courtesy

pic.twitter.com/5aNZ0GQx6s