VIDEO. Armata italiană, pusă să evacueze cadavrele victimelor epidemiei de COVID-19

Imagini filmate de locuitori ai oraşului lombard situat la nord-est de Milano surprind o lungă coloană de vehicule militare circulând noaptea, pe străzile oraşului, pentru a prelua sicrie de la cimitir, potrivit News.ro.

The Italian military has been asked to transport bodies out of the city of #Bergamo as there isn't enough capacity to cremate them in the city.

The #Coronavirus killed 100 people in the city just today.

