VIDEO Armata chineză amenință manifestanții pro-democrație din Hong Kong

Materialul video este considerat o amenințare voalată la adresa manifestanților pro-democrație din Hong Kong, relatează BBC. ”Toate consecințele sunt pe riscul vostru”, spune un soldat chiar la începutul înregistrării.

Protestele antiguvernamentale se desfășoară de opt săptămâni în Hong Kong. Miercuri, peste 40 de activiști au fost aduși în fața judecătorilor și riscă până la zece ani de închisoare, după ce manifestația de duminică a escaladat în violențe. Până acum, armata Chinei, denumită Armata de Eliberare a Poporului, nu a avut nicio reacție.

PLA #HongKong garrison shows its commitment to safeguarding the country's sovereignty and security, as well as Hong Kong's prosperity and stability through a video released on Wednesday. pic.twitter.com/GlOI9K56Yw