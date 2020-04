VIDEO Alungă plictiseala din izolare cu un cor de mugete! Obicei inedit într-un oraș din Anglia

Locuitorii unui oraș din Anglia se pot mândri însă cu una dintre cele mai inedite idei. La Belper, în fiecare seară, la 18.30, se aude un cor de mugete!

Așa au considerat cei de acolo că pot să alunge plictiseala în timpul carantinei. ”Ne-am așteptat să dureze câteva zile și să fim ironizați pe rețelele sociale. Dar au trecut mai bine de trei săptămâni, iar corul încă se aude”, a spus unul dintre participanți pentru BBC.

Momentul a fost transmis chiar și în direct, la unul dintre posturile de radio ale BBC.

What are you doing to bring some cheer to your community?

Citește și VIDEO Distracție în timpul pandemiei. Mai mulți vecini au ieșit să danseze în fața caselor

For Derbyshire town Belper, it's joining in with the 'Belper Moo' at 6:30pm every evening. ????#BBCExtraMile

???? Listen Live on @BBCSounds - https://t.co/4SnxX44AQs pic.twitter.com/Q3hfMqsZSD