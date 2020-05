O vedetă din Italia, ținta ironiilor. A spus că ”omul a distrus dinozaurii, o să oprească și coronavirusul”

Acesta a găsit un mod inedit de a spune că așteaptă în curând un final al pandemiei de Covid-19.

”Omul a distrus dinozaurii, o să oprească și coronavirusul”, a declarat artistul la emisiunea Domenica In de la postul public de televiziune Rai Uno.

”Cum ar fi ca omul să nu distrugă acest mic vierme, microb, care se cheamă coronavirus? (…) Omul a învins mereu în lupta cu molimele, cu virușii, cu gripa spaniolă, cu războaiele, cu dictatorii”, a mai spus cel cunoscut sub numele de Al Bano.

”Ultimul dinozaur s-a sinucis după ce a ascultat Nostalgia Canalia”, a scris unul dintre utilizatorii twitter, care s-a referit la una dintre melodiile lui Al Bano. Alții au creat montaje foto cu Al Bano, lângă un dinozaur.

This isn't Spielberg. This is the 'quite' well known Italian singer Al Bano. Today, during an interview on covid19, he said:

"Man has DESTROYED DINOSAURS. He will also destroy this coronavirus". ????????????

I just needed to share. #youfeelme? #Italiansdoitbetter pic.twitter.com/KgdXPGchVR