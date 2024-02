Vastă reţea de fabricare a armelor 3D, destructurată în Franţa şi Belgia. Capul grupării este un tânăr de 26 de ani

În urma unei anchete desfăşurate de un an de Divizia cyber a Jandarmeriei naţionale franceze, anchetatorii - în cursul percheziţiilor efectuate la sfârşitul lunii ianuarie în regiunile Provence-Alpes-Côte d'Azur (sud-est), Ile-de-France (regiunea pariziană), Grad-Est (nord-est) şi Midi-Pyrénées - au reuşit să recupereze opt imprimante 3D, şapte arme 3D complete, precum şi 24 de arme convenţionale.

"Este o premieră în Franţa", ceea ce "nu încetează să ne îngrijoreze", a declarat procurorul din Marsilia, Nicolas Bessone, în cadrul unei conferinţe de presă în care au fost prezentate trei dintre armele confiscate.

Capul reţelei este un tânăr de 26 de ani, deja condamnat pentru o infracţiune legată de droguri, care anterior îşi avea reşedinţa în comuna Roquebrune-sur-Argens (în sud-estul Franţei). Între timp acesta s-a mutat în Belgia, iar autorităţile judiciare franceze au emis un mandat internaţional de arestare pe numele său.

"El împărtăşeşte o mentalitate libertariană" înscriindu-se în "mişcarea pro-arme din SUA" al cărei scop este "distribuirea de arme unui număr din ce în ce mai mare de persoane pentru a proteja statul pe care îl consideră totalitar şi opresiv", a explicat colonelul Herve Petry, şeful unităţii naţionale franceze de cyber.

"Fenomenul nu este nou, dar a căpătat o dimensiune îngrijorătoare", a afirmat colonelul francez.

În afara capului reţelei, şase persoane se află de acum în custodia poliţiei: cinci au fost plasate sub control judiciar, iar o alta în arest preventiv. Toţi suspecţii au vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani, iar unii au şi cazier judiciar.

Unii dintre ei se ocupau de fabricarea armelor, în timp ce alţii au acţionat ca intermediari sau distribuitori. Au fost arestaţi, de asemenea, cumpărători (colecţionari sau persoane legate de traficul de droguri).

