Văduva lui Navalnîi, prima țintă a Kremlinului după ce Putin a fost reales președinte: "A pierdut înțelegerea patriei"

La scurt timp după anunțarea rezutalelor oficiale ale alegerilor prezidențiale, Kremlinul a lansat un atac la adresa Iuliei Navalnaia, văduva lui Aleksei Navalnîi, informează AFP, citată de News.ro.

”Această Iulia Navalnaia pe care aţi menţionat-o face în continuare parte dintre aceşti oameni care-şi pierd rădăcinile, care-şi pierd legăturile cu patria, care-şi pierd înţelegerea patriei lor, care nu mai simt pulsul ţării lor”, i-a răspuns un purtător de cuvânt al Kremlinului unei întrebări a unui jurnalist.

În campania în vederea alegerilor prezidenţiale, Iulia Navalnaia a cerut populaţiei ruse ”să voteze cu orice alt candidat, dar nu cu Putin”.

Duminică, ea a anunţat că a scris ”Navalnîi” pe buletinul său de vot, după ce a votat la Ambasada Rusiei la Berlin.

