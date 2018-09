Uraganul Florence. Grafica ”apocaliptică” a unul canal TV pentru a descrie efectele letale. VIDEO

Peste 100.000 de locuinţe au rămas deja fără curent, condiţiile meteorologice înăsprindu-se treptat. Oficialii au avertizat că furtuna are capacitatea de a ucide „multe persoane” pentru că există riscul de „inundaţii catastrofale.”, relatează BBC. Uraganul se deplasează cu viteze ale vântului de 150 de km/h.

Peste un milion de persoane din Carolina de Sud, Carolina de Nord şi Virgina au fost evacuate.Condiţiile meteorologice s-au deteriorat joi iar viteza vântului a crescut treptat în zonele de coastă.

La ora locală 23:00, Centrul Naţional al Uraganelor a anunţat că viteza vântului a scăzut, Florence devenind astfel un uragan de categoria unu.

Centrul Naţional al Uraganelor a informat că deşi viteza vântului a scăzut treptat, furtuna rămâne extrem de periculoasă din cauza volumului mare de ploi şi a valurilor imense.

„Inundaţiile ucid multe persoane din păcate şi la acest lucru vom fi martori”, a declarat Brock Long, administratorul Agenţiei Federale de Management al Situaţiilor de Urgenţă. El a precizat că persoanele care locuiesc în apropierea râurilor şi în zonele cu altitudine joasă se află în cel mai mare pericol.

