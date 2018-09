Uraganul Florence a generat valuri de 25 de metri înălțime. Imagini surprinse din ”ochiul furtunii”

În prezent de categoria a doua din cinci, furtuna e însoţită de vânt de 175 de kilometri pe oră şi se mişcă lent, ceea ce înseamnă că va zăbovi mai mult asupra zonelor afectate.

În plus, efectele sale se fac simţite pe o rază de circa 300 de kilometri, aşa că 10 milioane de oameni sunt sub avertizări de furtună şi inundaţii, iar peste un milion şi jumătate au primit ordine de evacuare.

Furtuna e aşteptată să lovească joi noapte în Georgia sau Carolina de Nord.

Specialiștii americani au anunțat vânturi devastatoare care au generat miercuri în largul coastelor estice ale SUA valuri cu o înălțime de 25 de metri.

Valurile au fost măsurate cu ajutorul unui satelit. Asiguratorii prezic că Florence va fi una dintre cele mai costisitoare furtuni care a lovit vreodată coasta estică a SUA, potrivit Fox News. Presa americană a numit-o ”o furtună unică în viață.”

Wave heights to 83 ft were measured early this morning under the NE quadrant of Hurricane Florence. These enormous waves are produced by being trapped along with very strong winds moving in the same direction the storm's motion. #HurricaneFlorence https://t.co/26J6Uogt6o pic.twitter.com/mdjGD5yibg