Una dintre cele mai inedite clădiri a fost inaugurată în China. Are 39 de etaje și a fost inspirată de aurora boreală. FOTO

Turnul Dance Of Light, proiectat de firma de arhitectură Aedas și finalizat în acest an, are 180 de metri înălțime, 39 de etaje și are o fațadă răsucită care emulează forma aurorelor boreale, potrivit unui comunicat de presă, citat de CNN.

Situată în Xingfu Plaza din districtul Jiangbei, Chongqing, clădirea folosește forma simplă și elegantă a fațadelor cu două curbe pentru a crea impresia că turnul este răsucit.

Potrivit lui Ken Wai, director global de design Aedas, fațada „nu este doar o expresie a perspectivei, ci și o modalitate de protecție care sculptează spațiile interioare”.

Designerii au fost inspirați de aurora boreală și de razele și spiralele luminilor polare văzute adesea în Arctica și Antarctica, așa că lumina joacă un rol cheie în accentuarea formei răsucite a structurii. Vederea turnului variază din unghiuri diferite, deoarece lumina se reflectă și se modelează peste fațadele de sticlă.

„Când se lasă noaptea, fațada curbată prezintă reflexii care fac aluzie la figura unei balerine care dansează”, a spus Aedas în comunicatul de presă.

Turnurile înalte răsucite au crescut în popularitate în ultimul deceniu datorită progreselor în construcții, inginerie și programe de calculator arhitecturale.

Turning Torso, creat de arhitectul spaniol Santiago Calatrava și construit în 2005 în Malmo, Suedia, a fost primul zgârie-nori răsucit care a prezentat stilul inovator de arhitectură.

Alte clădiri populare răsucite includ MAD Architects' Absolute World Towers, situat în Canada și finalizat în 2012, precum și Turnul Cayan de 306 metri din Dubai, proiectat de Skidmore, Owings & Merrill și finalizat. în 2013.

Potrivit lui Aedas, turnul Dance Of Light are un „unghi de răsucire” de până la 8,8 grade pe etaj, despre care studioul consideră că este de aproape 1,5 ori mai mult decât orice alt turn super-înalt.

„Ca spațiu public deschis, turnul are toate meritele pentru a fi un proiect iconic al orașului, în special datorită răsucirii semnificative a fațadei, care este remarcabilă”, a adăugat Wai.

Sursa: CNN Etichete: , , , Dată publicare: 13-09-2022 23:00