Rusia acuză Ucraina că a doborât avionul militar rusesc cu 65 de prizonieri ucraineni la bord. Kievul nu a infirmat

Până la această oră, oficialii ucraineni nu au confirmat, dar nici nu au infirmat imediat acuzațiile Rusiei, dar au precizat că le analizează.

Associated Press (AP) anunță că nu a putut confirma cine se afla la bord sau alte detalii despre ce a dus la prăbușirea avionului.

„De-a lungul celor 700 de zile de război, Rusia și Ucraina au făcut schimb de acuzații contradictorii, iar stabilirea faptelor a fost adesea dificilă, atât din cauza constrângerilor unei zone de război, cât și din cauza faptului că fiecare parte controlează strâns informațiile”, notează sursa citată.

Avionul militar, de tip Ilyushin Il-76, a căzut într-o zonă rurală, în Belgorod. Pe lângă cei 65 de prizonieri de război, avionul de transport Il-76 transporta un echipaj de șase persoane și alți trei pasageri, a precizat armata rusă.

Russian Il-76 airlifter crashed in Belgorod region of Russia, Russian media report.

There has been no official information.

Ukrainian Defense Ministry cannot confirm at the moment whether the aircraft has been shot down by Ukrainian Defense Forces - information is being… pic.twitter.com/Cev5nrZYSr