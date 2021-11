Un video cu Shuai Peng la restaurant a fost dat publicităţii de un jurnalist apropiat puterii de la Beijing - VIDEO

Videclipul a fost postat de un jurnalist al unei publicaţii de stat, informează lequipe.fr.

Hu Xijin, redactor-şef al Global Times, care ţine de Cotidianului Poporului, publicaţia oficială a regimului chinez, încearcă să dezumfle ceea ce este acum cunoscut sub numele de "afacerea Peng Shuai", care depăşeşte cu mult graniţele tenisului. Sportiva chineză nu a mai dat nicio veste despre ea de la începutul lunii, după ce a formulat acuzaţii de viol la adresa fostului vicepremier chinez.

Sâmbătă, mai devreme, Hu Xijin a anunţat că Peng Shuai îşi va face o apariţie publică în curând.



I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk