La un pas de moarte după ce a fost atacat de un transsexual cu un topor. Eplicația agresoarei

Evie Amati, în vârstă de 26 de ani, a fost la un pas să omoare două persoane după ce i-a atacat cu toporul.

În 2017, atunci când a avut loc incidentul, femeia a fost prinsă și trimisă în judecată pentru faptele sale. În luna august a anului 2018 ea a fost găsită vinovată pentru tentativă de omor, după ce tribunalul a respins afirmațiile conform cărora tânăra avea probleme psihice.

Amati a declarat că a recurs la acel gest pentru că ar fi auzit anumite voci care o îndemnau să omoare.

#BREAKING Evie Amati, who attacked two people with an axe inside a Sydney 7-Eleven store, has been sentenced to nine years in prison https://t.co/lxh6WqRHWE Pic: Facebook pic.twitter.com/nR3Hynp3iK