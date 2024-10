Un tânăr susţinător al lui Trump, arestat în Florida după ce a fluturat o macetă la o secţie de votare din Neptune Beach

Tânărul a fluturat o macetă într-o altercaţie la Neptune Beach, la o secţie de votare în care se votează anticipat, cu câteva zile înainte de alegerile americane în care se înfruntă Donald Trump şi Kamala Harris, anunţă poliţia locală, relatează Reuters.

Suspectul a fluturat o macetă în timp ce se certa cu două femei.

Una dintre ele este în vârstă de 71 de ani, a anunţat marţi într-o conferinţă de presă şeful Poliţiei din Neptune Beach, Michael Key Jr..

Caleb James Williams a fost plasat în arest şi a fost inculpat cu privire la ”exihabarea nepotrivită” a unei ”arme periculoase”şi cu privire la agresarea agravantă a unei persoane în vârstă de peste 65 de ani.

