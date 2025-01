Un tânăr de 20 de ani a câștigat peste 8 milioane de euro la loto. „Am crezut că visez. Nu am de gând să renunț la muncă”

James Clarkson s-a trezit într-o dimineață pentru a verifica dacă urma să ningă în zona sa, dar în schimb a văzut o notificare de la Loteria Națională care îi spunea că tocmai câștigase 7.533.329 de lire sterline, screi Metro.

Tânărul de 20 de ani, ucenic instalator de gaze din Carlisle, câștigase anterior 120 de lire la tragerea loto de Crăciun și a decis să cheltuie o parte din câștiguri pe două bilete "lucky dip" și trei seturi de numere alese aleatoriu pentru prima tragere din 2025. Una dintre aceste selecții aleatorii i-a adus marele premiu, potrivindu-se cu toate cele șase numere principale.

Dar nu a primit imediat reacții entuziaste: după ce și-a trezit iubita la ora 7:30 dimineața să îi spună că este câștigător, aceasta i-a răspuns somnoroasă: „Nu, nu ai câștigat” și s-a întors să doarmă.

„Eram la iubita mea acasă și m-am trezit devreme să verific dacă ninge când am văzut un mesaj care spunea că am câștigat la aplicația Loteriei Naționale. Pur și simplu nu mi-a venit să cred, am crezut că visez. Era doar 7:30 dimineața, așa că toată lumea dormea. Nu eram sigur, așa că l-am sunat pe tata, știind că el ar fi treaz. El mi-a spus calm să vin acasă și să ne uităm împreună”, a povestit James.

Tânărul a sunat în cele din urmă la Loteria Națională imediat ce linia s-a deschis la ora 9:00 pentru a înregistra câștigul potențial.

„În cele din urmă, au confirmat că al meu era biletul câștigător. Cred că am început doar să râd. M-am gândit: «E nebunie!»”, a spus el.

În ciuda câștigului uriaș, James s-a întors la muncă, făcând reparații de întreținere, încă de luni dimineața.

„Era cam neplăcut, dar asta e realitatea. Nu am de gând să renunț la muncă, sunt prea tânăr. Am nevoie de un scop în viață, plus că tata nu m-ar lăsa oricum să nu muncesc.

El spune că sunt mulți milionari care încă muncesc și că ai nevoie de un motiv pentru a te trezi în fiecare zi. Știu că oamenii ar putea crede că sunt nebun să continui să muncesc, dar vreau să fac asta și, desigur, vor fi și câteva vacanțe frumoase între timp”, a mai mărturisit James.

