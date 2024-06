Un tânăr acuzat că a ucis bebelușul iubitei sale a scăpat fără pedeapsă după o declarație a procuroarei

William Jacobs, în vârstă de 22 de ani, a fost acuzat că l-a zdruncinat mortal pe bebelușul Edward Hayes după ce copilul a fost găsit fără suflare într-o cameră de motel din Cañon City, la aproximativ 65 de kilometri sud de Colorado Springs, în mai 2023, potrivit rapoartelor locale, scrie New York Post.

O ordonanță prin care s-a admis cererea de respingere a fost depusă miercuri de judecătoarea Kaitlin Turner de la Tribunalul districtual din comitatul Fremont, după ce procurorul care a instrumentat cazul a dat un interviu șocant în care l-a denigrat pe suspect, a relatat Cañon City Daily Record.

Jacobs a fost ultima persoană care a avut grijă de Edward după ce mama copilului și prietena sa, Brook Crawford, în vârstă de 21 de ani, i-au lăsat singuri pe cei doi în timp ce ea a plecat la serviciu.

Un medic legist a decis că bebelușul a murit în urma unui traumatism cu un corp contondent la cap. Jacobs a fost arestat pe 21 mai și acuzat de crimă.

Dar acuzațiile au fost în cele din urmă retrase din cauza comentariilor pe care procurorul districtului judiciar al 11-lea, Linda Stanley, le-a făcut în timpul unui interviu.

„Voi fi foarte directă. El [Jacobs] nu are nicio investiție în acest copil. Zero", a declarat procurorul pentru KRDO în august. „El are grijă de acel copil pentru a putea face sex. Asta este tot. Și să aibă un loc unde să doarmă”.

„Îmi pare rău să fiu atât de directă, dar, sincer să fiu, asta se întâmplă”, a adăugat ea.

Stanley i-a mai spus reporterului în interviu că Jacobs „are un trecut destul de îngrozitor, inclusiv că și-a mângâiat mama... Nu e bine... E cam ciudat... Ce copil își mângâie mama, nu-i așa?”.

Procurorul a dezvăluit în plus că a fost acuzat anterior de o infracțiune sexuală, a petrecut timp într-un centru de detenție pentru minori și a avut un „trecut violent”.

„Acest comportament a încălcat dreptul domnului Jacobs la un proces echitabil. Ca urmare, respingerea acuzațiilor este o soluție adecvată", a decis judecătoarea.

Jacobs a mărturisit că ar fi abuzat copilul înainte - mușcându-l de braț în timp ce se juca prea tare cu el și lovind capul copilului de cadrul ușii de la baie în timp ce încerca să îl facă să vomite în toaletă. De asemenea, bebelușul fusese mușcat de un câine înainte, a spus el.

La o audiere preliminară, instanța a ascultat mărturiile experților care au declarat că traumatismul cranian al lui Edward nu a fost accidental, pe baza gravității și a modelului leziunilor, potrivit Canon City Daily Record.

