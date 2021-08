Un taliban a fost filmat în timp ce stătea agățat de un elicopter american în zbor

Videoclipul a fost postat de Talib Times, potrivit The Independent, un cont de Twitter ce susține că distribuie „știrile oficiale” din Emiratul Islamic al Afganistanului. În imagini se observă cum un bărbat este agățat de o aeronavă ce pare a fi un elicopter Black Hawk UH-60.

„Forțele noastre aeriene! În acest moment, forțele aeriene ale Emiratului Islamic zboară deasupra orașului Kandahar”, este mesajul ce însoțește filmulețul.

Imaginile au fost publicate cu o zi înainte de termenul limită pentru plecarea trupelor Statelor Unite.

Our Air Force!

At this time, the Islamic Emirate's air force helicopters are flying over Kandahar city and patrolling the city. pic.twitter.com/rlE6nUldZf