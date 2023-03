Un soldat ucrainean a distrus 5 tancuri rusești într-o singură zi, folosind rachete Javelin furnizate de SUA. VIDEO

Totul a avut loc în timpul unui atac rusesc asupra Brigăzii 79 de asalt aerian a Ucrainei, la vest de orașul Donețk.

În timpul luptei, soldatul a eliminat cele cinci tancuri, precum și trei vehicule de luptă ale infanteriei cunoscute sub numele de BMP.

Artileria a distrus alte patru BMP, conform unei postări a Brigăzii 79.

Maryinka, Donetsk region.

Ukrainian soldier, a brilliant operator of Javelin, destroyed FIVE russian tanks in one battle!

????????????????????

American weapon in Ukrainian hands works wonders.

In total, enemy lost 5 tanks and 7 IFWs in that sector that day.

???? 79th Air Assault Brigade. pic.twitter.com/Bw3NOtzH50