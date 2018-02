Un șofer a intrat cu maşina în pietoni, în Shanghai. Sunt cel puţin 18 răniți

Cel puțin 18 persoane au fost rănite, între care trei foarte grav, după ce au fost lovite din plin, pe trotuar, de o dubă, în centrul metropolei Shanghai din China. Vehiculul transporta butelii și a luat foc după impact.

Șoferul dubei transporta butelii în momentul în care a pierdut controlul volanului și a acroșat pietonii. Cauza producerii accidentului este în continuare investigată de către autorități, scrie RT.

Incidentul s-a produs dimineață, la ora locală 09:00, când mulţi oameni se îndreptau spre serviciu. Nu departe de emblematicul Parc al Poporului din Shanghai, câteva zeci de oameni se pregăteau să traverseze stradă, când au fost izbiți în plin de o dubă. Au urmat momente de panică și haos, în timp ce răniți zăceau pe asfalt implorând ajutor, iar mașină a luat foc.

Din primele informații, 18 persoane au fost rănite, unele dintre acestea prezentând răni grave.

#BREAKING: A car plowed into pedestrians in downtown Shanghai Friday morning, leaving 18 hospitalized, 3 of them severely injured, local authorities say. Cause is still under investigation. pic.twitter.com/jhTaIYWFnd