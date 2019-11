Un român din Marea Britanie s-a trezit cu 50 de amenzi, de circulație deși nu are permis sau mașină

Daniel Popescu, 19 ani, că a rămas șocat în urmă cu două săptămâni când a deschis cutia poștală și a descoperit mai mult de 50 de amenzi pentru un Volkswagen Golf parcat ilegal, în condițiile în care el nici nu deține un permis de conducere, potrivit Ipswich Star.

"Cutia de scrisori era plină și eram curios ce se afla înauntru. Am fost șocat de ce am găsit și m-am gândit imediat că e vorba de o greșeală. Dar adresa era cea corectă, inclusiv numărul apartamentului", a povestit Daniel Popescu, care s-a mutat în Marea Britanie în urmă cu șase luni pentru a studia la Universitatea din Suffolk.

