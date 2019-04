Un român prins într-un ambuteiaj a aflat că iubita lui a murit în accidentul care bloca drumul

Totul s-a întâmplat pe autostrada M5, pe 3 aprilie, relatează birminghammail.co.uk. Cristian M, de 23 de ani, se afla printre șoferii blocați în trafic. El a fost sunat de poliție în timp ce aştepta deja de o oră pentru ca traficul să se decongestioneze, pentru a-l informa că iubita lui, Sorina G., în vârstă de 24 de ani a murit atunci când o maşină de teren s-a tamponat cu autoturismul ei. Aceasta se ducea la serviciu, în Aston.

„Atunci când accidentul a avut loc, eram blocat în coadă de ore [...] Am ajuns pe M5 în jur de 9, dar accidentul avusese loc la 05:40. Făceam livrări în acea direcţie. Am aflat că era vorba despre ea după o oră de stat la coadă. Poliția m-a sunat pe mine și a sunat-o și pe mama ei”, a declarat tânărul român pentru BirminghamLive.

Driver stuck in traffic after fatal motorway crash finds victim is his girlfriend https://t.co/XrEIglcBaU