Un român a fost împușcat mortal în Italia, în timpul unui jaf. Tatăl lui a aflat de pe Facebook

Totul s-a petrecut în noaptea de 4 spre 5 decembrie, dar autoritățile au reușit de curând să stabilească identitatea bărbatului ucis. În noaptea tragediei, banda a vizat și vila unui om de afaceri, relatează presa italiană.

Paznicul acesteia care era înarmat a observat prezența hoților, a ieșit la fereastră și a tras mai multe focuri de armă. Unul dintre gloanțe l-a nimerit pe românul în vârstă de 32 de ani și l-a ucis pe loc. Paznicul a fost acuzat de omor prin imprudență.

La câteva zile după incident, când autoritățile din Italia încă încercau să stabilească exact identitatea victimei, tatăl lui Georgian E. a a aflat de pe Facecebook că fiul lui a fost ucis.

„Am aflat de pe Facebook că fiul meu era mort, nu știam nici măcar că era în Italia. Nu știu nimic despre cele întâmplate. Unii prieteni de-ai fiului meu m-au sunat după ce au citit despre tragedie pe rețelele de socializare și atunci am contactat consulatul român”, a declarat bărbatul pentru presa din Italia, prin avocatul care îl reprezintă.

Bologna, il padre del ladro ucciso a Bazzano. "L'ho scoperto dai social" https://t.co/NiL5W9QUAj di @carlino_bologna "La famiglia aspetta di capire come si svilupperanno le indagini per decidere cosa fare"...per favore, taccia e provi vergogna per un figlio così