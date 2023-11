Un politician olandez a ajuns la spital după ce a fost lovit în cap cu o sticlă de bere. VIDEO

De asemenea, atacul vine la câteva săptămâni după ce un bărbat l-a lovit în cap cu o umbrelă în Ghent, Belgia, scrie Sky News.

Imaginile de la ultimul atac îl arată pe politician într-un bar din orașul Groningen din nordul Olandei, moment în care un bărbat vine spre el și îl lovește în mod repetat cu sticla în cap.

Thierry #Baudet is zojuist aangevallen met een fles/glas in Groningen. Hij is nu op weg naar het UMCG. Dit is het resultaat van de doorlopende demonisering door de media en van diverse politici. #StemFVD #STEMZEWEG pic.twitter.com/wkCCGYE0KA