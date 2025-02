Un pod în construcție s-a prăbușit în Coreea de Sud. Cel puțin patru persoane au murit și alte șase sunt rănite | VIDEO

Accidentul a avut loc la ora 9:49 00:49 GMT) în Anseong, la aproximativ 70 km ( de Seul, când cinci structuri de beton de 50 de metricare susțineau podul autostrăzii s-au prăbușit una după alta după ce au fost ridicate de o macara, a raportat agenția de știri Yonhap, potrivit Reuters.



Ko Kyung-man, un oficial al pompierilor din Anseong, a declarat că patru persoane au murit, inclusiv doi cetățeni chinezi, iar șase au fost rănite, dintre care cinci se află în stare critică.

Printre cei cinci se numără și un cetățean chinez.

„Lucrau la instalarea unei punți pe pod”, a declarat Ko la un briefing televizat. „Toți cei 10 erau pe punte... și au căzut din ambele părți când s-a prăbușit”.

Postul de televiziune YTN a difuzat imagini dramatice care arată prăbușirea punții unui pod impunător la fața locului.

