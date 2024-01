Un pilot a auzit „strigăte și zgomote” din compartimentul de bagaje. Apoi avionul a aterizat de urgență

Zborul Pegasus Airlines PC690 între Istanbul, Turcia și Riyadh, Arabia Saudită - care transporta pasageri cu destinația Marea Britanie - a fost redirecționat rapid către Antalya după o oră de zbor.

StokeyyG se afla la bordul avionului și spune că echipajul cabinei servea mâncare când au primit vești despre o posibilă perturbare a zborului.

Imediat ce avionul a aterizat în Antalya, echipa de la sol a deschis compartimentul de bagaje și a descărcat fiecare bagaj în timp ce pasagerii au rămas la bord.

