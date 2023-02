Un pakistanez a donat 30 de milioane de dolari pentru victimele cutremurelor din Turcia şi Siria

Donatorul a mers la ambasada Turciei din SUA şi a donat 30 de milioane de dolari pentru a ajuta oamenii din Turcia şi Siria. El a dorit să rămână anonim.

„Sunt profund mişcat de exemplul unui pakistanez anonim care a mers la ambasada Turciei din SUA şi a donat 30 de milioane de dolari pentru victimele cutremurului din Turcia şi Siria”, a scris, pe Twitter, premierul Pakistanului.

„Acte de filantropie atât de glorioase permit omenirii să triumfe când şansele sunt aparent inexistente”, a mai spus șeful guvernului pakistanez.

Deeply moved by the example of an anonymous Pakistani who walked into Turkish embassy in the US & donated $30 million for earthquake victims in Türkiye & Syria. These are such glorious acts of philanthropy that enable humanity to triumph over the seemingly insurmountable odds.