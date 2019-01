Tornadă puternică în Antalya. Un copil de 13 ani a murit și 10 oameni au fost răniți

Numeroase autovehicule, proprietăţi agricole şi sere din districtele Kumluca şi Finike din Antalya au suferit pagube în urma tornadei, potrivit sursei citate.

Persoanele rănite au fost transferate la spital, iar două dintre acestea se află în stare gravă, a declarat guvernatorul Antalyei, Munir Karaloglu.

Antalya este o populară destinaţie turistică şi o regiune agricolă majoră, numărându-se printre cele mai importante centre de producţie a fructelor şi legumelor din Turcia.

One dead and ten injured after tornado strikes #Antalya #Turkey pic.twitter.com/xWmpeAR2kC

În noiembrie 2017, cel puţin 38 de persoane au fost rănite în urma unei tornade care a afectat mai multe districte din Antalya.

At least two dead and 20-year-old woman missing after storm rips through Turkey’s Mediterranean province of Antalya https://t.co/sxRrhfL3sx