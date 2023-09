Un mort şi un rănit în largul coastei de est a Australiei, după ce o balenă a lovit un vapor cu motor

Cei doi bărbaţi se aflau la bordul unui vapor cu motor, în momentul în care ambarcaţiunea a fost lovită şi s-a răsturnat, sâmbătă, către ora locală 6.00 (vineri, 23:00, ora României), în apele La Perouse, la 14 kilometri sud-est de Sydney, a anunţat poliţia.

A man has been killed after a freak encounter with a whale early this morning.

Stuart Collings was knocked off his boat, in waters near La Perouse.

The skipper, his brother-in-law, is tonight in shock. @helenelambetsos #9News pic.twitter.com/huj3WRvdCD