O mamă și-a numit copilul „Metamfetamina e tare”. Motivul bizar pentru care a ales acest nume

O jurnalistă a încercat să testeze regulile de botez din țara sa, numindu-și copilul „Methamphetamine Rules”. Spre șocul ei, numele a fost aprobat.

Potrivit The Guardian, femeia era convinsă că numele pe care l-a ales va fi respins, însă a avut parte de un șoc în momentul în care a aflat că numele a fost aprobat. Acum va rămâne în registrul de nașteri pentru totdeauna, chiar dacă numele copilului va fi schimbat.

Femeia care a ales să facă acest experiment este o mamă din Australia pe nume Kirsten Drysdale. Ea lucrează ca jurnalist și când a rămas însărcinată cu al treilea copil a profitat de ocazie pentru a pune la încercare restricțiile de botez din țara sa.

Curioasă să vadă dacă vreun nume va fi respins, jurnalista de la postul ABC Australia a decis să trimită numele fiului ei la New South Wales Births, Deaths and Marriages, relatează The Guardian.

Potrivit regulilor australiene, un nume de copil nu va fi aprobat dacă este ofensator, prea lung, include numere și simboluri sau ar putea fi confundat cu un titlu sau un rang, cum ar fi colonel, sfânt, regină sau prinț.

Jurnalista a povestit că ea și soțul ei au vrut „să trimită cel mai scandalos nume” la care se puteau gândi, fiind aproape convinși că va fi respins.

Cealaltă opțiune a lor a fost „Nangs Rule", referindu-se la termenul australian de argou pentru „gazul care provoacă râsete”.

„Am ales metamfetamina gândindu-ne că nu există nicio șansă ca cineva să vadă acest cuvânt și să creadă că este în regulă. Dar ne-am înșelat", a spus Drysdale, potrivit The Guardian.

Numele a fost aprobat. Un purtător de cuvânt al departamentului NSW Births, Deaths and Marriages a declarat pentru ABC că „numele neobișnuit a scăpat, din păcate, printre fisuri".

Aceștia au adăugat că procesul de aprobare a numelor din registru va fi întărit și că, pe viitor, vor colabora cu familia Drysdale pentru a schimba numele copilului în mod oficial.

Numele copilului va rămâne însă în registru pentru totdeauna.

„Este un copil foarte liniștit, un băiețel frumos, așa că nu seamănă deloc cu un consumator de metamfetamină", a spus mama copilului.

Sursa: Instagram Etichete: , , Dată publicare: 19-09-2023 20:57