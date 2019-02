Un meteorit e explodat deasupra Cubei. Momentul, filmat de camera unui satelit

Evenimentul a fost semnalizat și de mai multe persoane aflate în statul American Florida, de la sute de kilometri distanță, și a fost surprins de camerele unui satelit, relatează Daily Mail.

Localnicii din Vinales spun că au auzit o "explozie mare", iar rocile căzute din cer au spulberat ferestrele unor case. Nicio persoană nu a fost rănită.

Mai mulți localnici au postat pe rețelele sociale imagini cu rocile care au căzut din cer.

Remnants of the meteor over Viñales in western Cuba evident in #Goes16 GLM, Split Window Difference, and Sulfur Dioxide views https://t.co/yQsbCadv4g https://t.co/WRmGQbnXPC pic.twitter.com/L4gLjCF4n6

#BREAKING: Just got this video from a friend in #PinardelRio who says they think the trail in the sky was left by a #meteorite, which shattered windows and made extremely loud sounds. Sounded like two #explosions. #cuba @WPLGLocal10 pic.twitter.com/AMmb9ZE6vB